Тюменским предпринимателям предлагают рассказать о себе на ресурсах популярного проекта

Фото: Афиша Тюмень

Популярный в Тюмени проект "Афиша Тюмень" объявил беспрецедентную акцию: любой тюменский предприниматель может получить информационную поддержку совершенно бесплатно.

"Афиша Тюмень" понимает, с какими трудностями сейчас столкнулся малый и средний бизнес, а также крупные предприятия и НКО, поэтому предлагает предпринимателям рассказать о своем деле, товарах или услугах на площадках "Афиши".

Так, сегодня в Инстаграме вышел пост в поддержку тюменских предпринимателей. В комментариях к этому посту вы можете абсолютно бесплатно рассказать о своем проекте, предприятии или магазине. А жители города смогут узнать о вас и при необходимости воспользоваться услугами

"Давайте держаться вместе!", – призывает редакция "Афиши Тюмень".

Итак, прямо сейчас пройдите по ссылке, подпишитесь на Афишу Тюмень, в комментариях к указанному посту отметьте аккаунт своего проекта или компании, расскажите, какие товары или услуги у вас есть. Поделитесь информацией об актуальных акциях, чтобы быть полезными жителям Тюмени.