Тюменский противопожарный цифровой двойник включен в федеральный "Умный город"

Резиденты Тюменского технопарка разработали систему контроля исправности противопожарного оборудования, аналогов которой в России нет. Интеллектуальный цифровой двойник уже работает в пилотном режиме на 20 объектах Тюменской области.

Противопожарная система любого объекта – механизм сложный. В нее входят не только сигнализация, комплекс пожаротушения, но и неавтоматические элементы, например, пожарные лестницы. Причем у каждого свои сроки поверки и эксплуатации. А как уследить за всем, если только огнетушителей в таком 12-этажном бизнес-центре более ста? Тюменцы сделали цифровой схему противопожарной системы объекта. На карте можно подробно указать все элементы, их расположение и характеристики.

Интеллектуальная система сама подскажет, если есть неисправность или пришло время очередной поверки. Протестировать систему можно бесплатно, для этого достаточно связаться с разработчиками. В Тюменской области в пилотном режиме умный комплекс установили пока на 20 объектах. Каждому элементу, будь то огнетушитель или пожарный рукав, присваивается куар-код. Бумажная волокита остается в прошлом: данные поверки автоматически попадают в систему.

Эффективность комплекса "Реплекс" оценят этой осенью, тогда и можно будет говорить о масштабном внедрении. Хотя уже тюменский противопожарный цифровой двойник включен в банк решений Минстроя России "Умный город".