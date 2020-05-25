Тюменские подростки планируют выйти на работу 8 июня

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8 июня будет дан старт работы "Отрядам мэра – 2020". 21-й по счету трудовой сезон в этом году будет посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В течение трех месяцев будет организовано четыре смены и 4,5 тыс рабочих мест для подростков. При работе по 3 часа в день в июне раждый отрядовец получит зарплату в 4 307,13 рублей. Для подачи документов необходимо предварительно оформить электронный талон на сайте отряды-мэра.рф., онлайн-запись уже стартовала.

В связи с особым режимом, подростки по большей части будут работать на свежем воздухе. На первой смене организовано 19 бригад по благоустройству, также ребята будут ухаживать за животными и цветами, облагораживать пришкольные участки. Более 300 подростков вместе с опытными наставниками выйдут на спортивные площадки для проведения физкультурно-оздоровительных занятий со всеми желающими. Около 100 ребят примут участие в проведении досуговых мероприятий межведомственного проекта #Тюменскоелето.

В группе "Отряды мэра. Тюмень!" в теме обсуждений можно найти ответы на самые распространенные вопросы по трудоустройству. Телефон отдела по проведению мероприятий в области содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан МАУ "Тюменский городской многопрофильный центр" 51-79-51.