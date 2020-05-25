Ишимский район лидирует по темпам посевной кампании

Яровой сев сельскохозяйственных культур в Тюменской области проведен уже более чем на половине площадей: это более 432 тысяч га из запланированных 809 тысяч га. Лидером по темпам посевной кампании стал Ишимский район.

Как сообщили в департаменте АПК Тюменской области, в Ишимском районе по данным на 19 мая аграрии засеяли уже 67% полей. Высокие показатели демонстрируют Абатский и Сладковский район, где выполнено более 60% от плана.

Хозяйства Голышмановского городского округа, Нижнетавдинского, Сорокинского и Ялуторовского районов уже завершили сев технических культур. В Сладковском, Омутинском и Вагайском районах полностью посадили картофель. Овощи открытого грунта высадили на площади в 687 га – это почти половина от запланированных показателей.

Кроме посева и посадок сельскохозяйственных культур, тюменские аграрии также проводят работы по внесению минеральных удобрений и боронованию многолетних трав, пишет "Вслух.ру".