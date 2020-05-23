Предприниматели Азербайджана и Тюменской области пообщались онлайн

Международный форум ONLINE B2B AZERBAIJAN — TYUMEN REGION FORUM провели 20 мая по инициативе Caspian European Club и ТРО "ОПОРА РОССИИ" при содействии правительства Тюменской области. Стороны изучили возможности бизнес-сотрудничества Азербайджана и Тюменской области, обменялись контактами.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона, основной темой обсуждения стали перспективы двустороннего сотрудничества в период пандемии коронавируса COVID 19. В режиме онлайн общались топ-менеджеры, представители компаний Тюменской области и Азербайджана различных сфер бизнеса, дипломатических миссий и международных организаций, которые курируют экономические вопросы, руководство Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики.

В рамках форума также состоялись презентации тюменских и азербайджанских компаний. В частности, выступили вице-президент кондитерского объединения Veyseloglu Group of Companies Ильгар Нури, председатель правления Бакинского завода Электроцентролит Джавид Ашумов, заместитель руководителя подразделения АО "ГМС Нефтемаш" Сергей Бахтий, генеральный директор ООО "Тюмень Прибор" Радик Закиров, руководство ООО "ТИНГ", ООО "Инновационные технологии".

Всего удалось собрать более 120 участников дискуссии. В ходе встречи также было принято решение в будущем провести отраслевые форумы представителей азербайджанского и тюменского бизнеса. Инициативу поддержал заместитель губернатора Андрей Пантелеев, отметив важность развития партнерских связей. Он пригласил азербайджанские компании на Тюменский нефтегазовый форум, который запланирован на 22-24 сентября.