В Тюменской области вырос оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в Тюменской области по итогам первого квартала 2020 года вырос почти на 10 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым затратным стал март.

По данным Тюменьстата, за январь-март 2020 года жители региона потратили в магазинах 103 млрд 87,6 млн рублей: более 32 млрд рублей - в январе, более 33 млрд рублей - в феврале и более 36 млрд рублей – в марте. Для сравнения: год назад в первом квартале розничный оборот составил 93 млрд 840,7 млн рублей.

Объем непродовольственных товаров составил 55 млрд 347,5 млн рублей, продовольственных – 47 млрд 740,1 млн рублей. Оба показателя выше прошлогодних.

По предварительным данным на 1 марта 2020 года, численность покупателей составила 1 млн 539,4 тыс. человек. Соответственно, один человек тратил на шопинг ежедневно чуть меньше 750 рублей.

Индекс потребительских цен в регионе в первом квартале 2020 года составил 102,0% на продовольственные товары (103,5% - в 2019 году), 100,4% - на непродовольственные товары (100,9%).

Отметим, по объему розничной торговли Тюменская область является лидером в Уральском федеральном округе, пишет "Вслух.ру".