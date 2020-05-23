В Тюменском районе отремонтируют более 90 км дорог

Комплексные ремонтные работы на дорогах Тюменского района продолжаются. Всего в течение 2020 года планируется привести в нормативное состояние 92 км дорог.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, в Московском МО дорожный ремонт пройдет на 24 объектах: всего 16 км дорог. Лишь три улицы будут покрыты щебнем, остальные – заасфальтируют.

Так, в деревне Дударева стартовал ремонт сразу на нескольких улицах. Обновление дорог поддержали жители. По словам председателя Думы Тюменского район Валентина Клименко, в этом населенном пункте сформировался активный многочисленный ТОС, люди ответственно и с заботой относятся к своей территории.

В соседнем поселке Московский за работу взялись пять дорожных бригад. Ранний старт может сократить сроки дорожного ремонта. "По прошлогоднему переходящему муниципальному контракту будет смонтировано чуть более 4,5 км тротуаров", - рассказал глава Московского МО Михаил Захаров. Финансирование дорожных работ идет сразу из трех бюджетов – федерального, регионального и муниципального.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году в Тюменском районе планируется отремонтировать почти 75 км дорог – это 164 улицы в 20 муниципальных образованиях. Работы уже ведутся на 13 улицах столичного, по десяти улицам работы завершены.

Вне нацпроекта в этом году планируется отремонтировать почти 16,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения – это 22 улицы в шести МО: Винзилинское, Каменское, Мальковское, Московское, Переваловское и Успенское. Продолжится строительство тротуаров Московском (2,5 км) и Червишевском (более 13 км) муниципальных образованиях.