Из оффлайна в онлайн: традиционный предпринимательский форум Тюмени пройдет в интернете

Форум "День предпринимателя-2020. Антихрупкость" пройдет в Тюменской области 29 мая. Впервые мероприятие пройдёт в режиме онлайн.

Участников приглашают на деловую программу и мастер-классы от экспертов федерального уровня. Ожидается, что в мероприятии примет участие и губернатор Тюменской области Александр Моор.

На мероприятии пройдёт 3 экспертные площадки:

♦ Переход бизнеса из оффлайн в онлайн. На площадке подробно будет рассмотрен вопрос управления командой предприятия в современных условиях, построения системы продаж в режиме онлайн, продвижению в интернете.

♦ Развитие сельского предпринимательства.

♦ Поиск частных инвестиций в современных условиях.

Организаторами мероприятия выступают Правительство Тюменской области, Инвестиционное агентство, центр "Мой бизнес", "Опора России", "Деловая Россия".

Зарегистрироваться для участия в форуме можно здесь. Подробности по телефону: 8-932-482-75-67.