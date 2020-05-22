Выплаты на детей от 3 до 7 лет могут получить 30 тыс. тюменских семей

В Тюменской области семьи начнут получать ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Размер выплаты на каждого ребенка — 5 816 рублей в месяц.

Сейчас выплатой могут воспользоваться порядка 30 тысяч семей региона. Условия для назначения выплаты:

— возраст ребенка от 3 до 7 лет включительно:

— наличие у ребёнка гражданства РФ;

— среднедушевой доход семьи не более 11 449 рублей (в месяц на каждого члена семьи).

— заявление может быть подано до 31 декабря 2020 года, при этом выплата будет назначена с 1 января 2020 года, но не ранее дня исполнения ребенку 3 лет.

Прием заявлений в электронной форме начался 20 мая. Подать заявление можно через федеральный и региональный порталы государственных услуг.

Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней со дня приема заявления. Предоставление первой выплаты производится не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении выплаты. Выплата назначается до исполнения ребенку 8 лет.

В беззаявительном порядке, то есть автоматически, выплата будет назначена, если один из родителей по состоянию на 1 мая 2020 являлся получателем пособия на ребенка и при назначении данного пособия среднедушевой доход семьи не превышал 11449 рублей.

Новая мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет была введена по поручению президента РФ Владимира Путина. 29 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, определяющее порядок и условия назначения данной денежной выплаты.