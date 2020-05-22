Выплаты на детей от 3 до 7 лет могут получить 30 тыс. тюменских семей

В Тюменской области семьи начнут получать ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Размер выплаты на каждого ребенка — 5 816 рублей в месяц.
Сейчас выплатой могут воспользоваться порядка 30 тысяч семей региона. Условия для назначения выплаты:
— возраст ребенка от 3 до 7 лет включительно:
— наличие у ребёнка гражданства РФ;
— среднедушевой доход семьи не более 11 449 рублей (в месяц на каждого члена семьи).
— заявление может быть подано до 31 декабря 2020 года, при этом выплата будет назначена с 1 января 2020 года, но не ранее дня исполнения ребенку 3 лет.
Прием заявлений в электронной форме начался 20 мая. Подать заявление можно через федеральный и региональный порталы государственных услуг.
Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней со дня приема заявления. Предоставление первой выплаты производится не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении выплаты. Выплата назначается до исполнения ребенку 8 лет.
В беззаявительном порядке, то есть автоматически, выплата будет назначена, если один из родителей по состоянию на 1 мая 2020 являлся получателем пособия на ребенка и при назначении данного пособия среднедушевой доход семьи не превышал 11449 рублей.
Новая мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет была введена по поручению президента РФ Владимира Путина. 29 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, определяющее порядок и условия назначения данной денежной выплаты.
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