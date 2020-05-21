Наказы избирателей депутатам гордумы исполняются в рамках муниципальных программ

В избирательном округе № 11 продолжается исполнение наказов жителей депутату Тюменской городской думы Андрею Лазареву. В летний строительный сезон на территории работы будут идти по нескольким направлениям.

Одним из крупных проектов является благоустройство Заречного парка. Возведение дамбы, которая защитит от затопления территории парка, уже завершилось – теперь специалисты приступают к следующему этапу работ.

В течение лета строители приведут в порядок территорию школы № 43 на ул. Щербакова, 94 и оборудуют здесь спортивные площадки. Жители дома № 10 по проезду Заречный летом будут наблюдать за комплексным благоустройством своего двора.

Продолжатся мероприятия по переселению граждан из дома № 47 по ул. Большой Заречной согласно муниципальной программе "Реализация жилищной политики в городе Тюмени на 2015-2022 годы". Под снос пойдут шесть домов: №№ 127, 127а и 131 на улице Береговой, №№ 46 и 47 на Большой Заречной и дом № 2 на улице Морской.

В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области 2018-2020 годов капремонт будет идти в 15 домах: ул. Береговая, 47 и 199а, пр. Заречный, 6, ул. Газовиков, 12, 18, 20, 24, ул. Муравленко, 15, 15а, ул. Щербакова, 106, 112, 124, 96, 96а, 98.

“Мероприятия по исполнению наказов избирателей привязаны к муниципальным программам. Это позволяет обеспечивать связь с утвержденным бюджетом города, с одной стороны, и проводить мониторинг исполнения наказов в течение года - с другой”, – подчеркнул Андрей Лазарев.

В 2019 году в избирательном округе № 11 была благоустроена зеленая зона по ул. Газовиков, 23в, выполнены мероприятия по водоотведению на ул. Мичурина, 52, построены недостающие тротуары по ул. Щербакова, 88, 90 до ул. Муравленко, 13, произведен капитальный ремонт многоквартирных домов по пр. Заречный, ул. Газовиков, 28а, ул. Муравленко, 9 и 17.