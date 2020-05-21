Запсибкомбанк продолжит обслуживать карты с истекшим сроком действия

Дебетовые и кредитные карты Запсибкомбанка МИР, Visa и Mastercard Запсибкомбанка со сроком действия "05/20" продолжат работать в течении июня-августа 2020 года. Это позволит клиентам не посещать офисы Банка в условиях сохраняющихся ограничений на передвижение на территориях присутствия Запсибкомбанка.

После отмены ограничительных мер, введенных в регионах, клиенты могут получить в офисах Запсибкомбанка карты, которые были перевыпущены или заказаны, но не были получены.

Карты можно пополнять, принимать и совершать переводы на карты других банков, осуществлять платежи, оплачивать покупки в интернете и магазинах*, в том числе с использованием Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Mir Pay, совершать операции в банкоматах Запсибкомбанка и других банков*. Если требуются наличные, бесплатно снять средства с карты Запсибкомбанка можно в банкоматах Запсибкомбанка и в банкоматах Банка ВТБ, Почта Банка на всей территории РФ.

При совершении операций в сети Интернет при вводе реквизитов используйте срок действия карты "08/20".

"Мы продлили срок действия карт на 3 месяца, чтобы наши клиенты могли и дальше пользоваться своей картой. При оплате покупок картой рекомендуем отдавать предпочтение бесконтактным платежам. С сегодняшнего дня всем владельцам карт Мир доступен мобильный платежный сервис Mir Pay, а для владельцев карт Visa – сервисы Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay", - прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников".

В период самоизоляции рекомендуем отказаться от посещения офиса банка в пользу дистанционного обслуживания через онлайн-сервис "Интернет-банк" и его мобильное приложение. Подключить сервис "Интернет-банк" можно бесплатно в ближайшем банкомате Запсибкомбанка.

Напоминаем, Запсибкомбанк сохраняет возможность использования всех дебетовых и кредитных карт Мир, Visa и Mastercard Запсибкомбанка со сроком действия "03/20", "04/20", "05/20". В зависимости от срока действия карты, который указан на лицевой стороне, Запсибкомбанк продолжит обслуживание данных карт в следующие периоды:

— Карты со сроком действия 03/20 продолжат работать по 30.06.2020 года. При совершении операций в сети Интернет при вводе реквизитов используйте срок действия 06/20;

— Карты со сроком действия 04/20 продолжат работать по 31.07.2020 года. При совершении операций в сети Интернет при вводе реквизитов используйте срок действия 07/20;

— Карты со сроком действия 05/20 продолжат работать по 31.08.2020 года. При совершении операций в сети Интернет при вводе реквизитов, начиная с 01.06.2020, используйте срок действия 08/20.

*в случае отсутствия дополнительных ограничений по проверке срока действия карты на стороне банка-эквайера