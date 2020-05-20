Ведение бухучета без увеличения штата станет оптимальным решением для многих компаний в период кризиса

Организация бухгалтерского учета в компании довольно ответственный и трудоемкий процесс. В современном мире все большую популярность завоевывает бухгалтерское сопровождение компании и сдача отчетности по ней путем удаленной работы. Специалисты "Русской Компании" делятся тонкостями и советами по этому вопросу.

Руководитель компании вправе выбрать один из трех вариантов ведения бухгалтерского учета: введение штатных должностей, передача полномочий по учету специализированной компании и удаленная работа специалистов.

Из всех указанных вариантов наиболее затратным является создание штатного отдела бухгалтерии. Оптимальным же можно назвать передачу бухгалтерского учета специализированной компании.

ООО "Русская Компания" предлагает профессиональное ведение бухгалтерского и налогового учета удаленно. Профессионалы грамотно организуют бухгалтерию и наладят ее работу.

Ведение бухгалтерского учета удаленно имеет несравненный ряд преимуществ: Вам не придется выплачивать заработную плату и перечислять страховые взносы, оборудовать рабочее место для сотрудника и арендовать специальное помещение, переживать о нарушении сроков сдачи отчетности, оплачивать подписку по бухгалтерским изданиям или оплачивать курсы повышения квалификации сотрудников.

При заключении комплексного бухгалтерского обслуживания "Русская Компания" гарантирует заказчикам своевременную и качественную подготовку бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями любой налоговой инспекции, где обслуживается компания. В основе комплексного сопровождения лежит принцип "одного окна".

Уточнить все интересующие вопросы и оставить заявку на сопровождение компании можно по телефону 8 (3452) 68-00-86, либо по электронной почте buh@rk72.ru.