Депутат Тюменской гордумы Дмитрий Антипов контролирует благоустройство дворов в своем округе

16:23 18 мая 2020
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duma.tyumen-city.ru
| Фото: duma.tyumen-city.ru

Общественную и две дворовые территории благоустроят в 2020 году в избирательном округе депутата Тюменской городской думы Дмитрия Антипова. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта "Жилье и комфортная среда".

Дворы у домов по улице Пышминской, 1а, 3а – Революции, 2 и домов по улице Мельникайте, 122, 126 планируется благоустроить этим летом. После соблюдения всех конкурсных процедур и при благоприятных условиях подрядчики приступят к работе в начале июня.

"Проектная документация предварительно согласована с  жителями, думаю, что это послужит их неравнодушному и ответственному участию в дальнейшем содержании и эксплуатации благоустроенной территории", – отмечает Дмитрий Антипов.

Интересный уголок для отдыха этим летом появится и в районе дома № 72 по улице Инженерной. Проект его благоустройства разработан институтом архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета. "Необычность нового проекта в том, что имеющиеся на участке зеленые насаждения, а также дополнительно высаженные кустарники и цветы будут своим цветением менять окраску территории под стать соответствующему времени года, – прокомментировал эскиз будущего благоустроенного зеленого уголка Дмитрий Антипов. – Все это будет сочетаться с современной дорожно-тропиночной сетью, газонами, фонарями, скамейками. С нетерпением будем ожидать, когда еще одна озелененная территория украсит наш город, заиграет красками времен года, станет местом отдыха горожан". 

Дмитрий Антипов считает, что активное участие жильцов многоквартирных домов в решении вопросов благоустройства двора в дальнейшем побуждает людей более бережно относиться к общему имуществу.

Теги: благоустройство , дворы , ЖКХ , Тюменская городская дума
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