Пособие на детей от 3 до 16 лет начут выплачивать с 1 июня

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 д 16 лет будет производиться с 1 июня 2020 года. Деньги можно получить на каждого ребенка, имеющего гражданство РФ (при условии достижения шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года).

Указ о выплатах президент РФ подписал 11 мая. За шесть дней граждане подали через портал госуслуг более 7 млн заявлений по оформлению единовременной выплаты для 10 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Услуга была выведена на отдельную страницу posobie16.gosuslugi.ru 12 мая 2020 года.

С момента запуска услуга стала самой популярной с момента запуска Единого портала госуслуг в 2009 году. В пиковые моменты на портале оформлялось более трех тысяч заявлений на выплаты в минуту, а в среднем этот показатель составил полторы тысячи в минутус, сообщает Минкомсвязь РФ.

Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.