В сфере здравоохранения средняя зарплата тюменцев составляет 48 тыс. рублей

Более 47 тыс. рублей составляет средняя заработная плата в Тюменской области. Такие данные Тюменьстат привел в своем докладе "Социально-экономическое положение Тюменской области".

Самые высокие доходы по информации на февраль 2020 года зафиксированы в сфере производства химических веществ – 277,5 тыс. рублей, в сфере добычи сырой нефти и природного газа – 166,9 тыс. рублей, воздушного и космического транспорта – 98,5 тыс. рублей. При этом среднемесячная номинальная начисленная зарплата в области здравоохранения и социальных услуг составила 48 тыс. рублей, в образовании – 43 тыс. рублей.

По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, в первом квартале 2020 года за содействием в поиске работы обратились 8 508 человек, 4 553 человека было трудоустроено. Коэффициент напряженности на рынке труда – 35 человек на 100 вакансий.

В качестве безработных зарегистрировано 4957 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,68%, пишет "Вслух.ру".