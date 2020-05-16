Тюменские аграрии регулируют производство с учетом изменяющегося спроса

Сельхозпредприятия Тюменской области в условиях карантинных мер перенастраивают производство, учитывая меняющийся спрос на ту или иную продукцию. Например, при снижении объемов поставки в социальные учреждения аграрии ищут выходы на федеральные торговые сети.

Как отметил заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов, производители молочной продукции испытывают трудности в связи с существенным ограничением поставок в детские сады и школы, которые сейчас закрыты на карантин и работают в дистанционном формате.

"Чтобы не было перенасыщения в этом сегменте они делают ставку на молокоемкое производство: например, на масло. Кроме того, крупные производители стараются развивать собственные торговые точки, ищут выходы в федеральные торговые сети", - подчеркнул эксперт.

Свои способы поддержания спроса есть у каждого сельхозпредприятия. Генеральный директор АПКК "Рощинский" Николай Степанов рассказал, что после перехода социальных учреждений на особый режим работы продажи поначалу резко упали. "Сейчас используем все возможные для нас способы реализации мяса кроликов. Увеличили поставки в другие регионы, в частности в Омскую область. Активно используем сайт предприятия и социальные сети, сами развозим продукцию по частным заказам. Кроме того, появился спрос на живых кроликов для выращивания и разведения. Все эти меры хотя бы частично позволяют компенсировать падение спроса и обеспечивают работу предприятия", - сообщил руководитель предприятия.

Тактика поддержания спроса стала хорошим дополнением к объявленным президентом РФ Владимиром Путиным мерам помощи предприятиям реального сектора экономики.