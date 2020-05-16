Посевная на полях Тюменской области идёт в самом разгаре

Посевная кампания продолжается на агропредприятиях Тюменской области всех форм собственности. В числе лидеров - Заводоуковский городской округ, Ишимский, Упоровский и Казанский районы, где засеяно уже свыше 40% посевного клина. Хорошие темпы демонстрирует и Тюменский район.

Как сообщили в департаменте АПК региона, по данным на 13 мая зерновые и зернобобовые культуры уже размещены на площади более 275 тысяч гектаров — это 34% общей посевной площади. Работы идут с опережением, по сравнению с 2019 годом: тогда на ту же дату этот показатель составлял лишь 19%.

Сельскохозяйственные предприятия и фермеры Тюменского района выполнили план ярового сева на 32%. Общая площадь посева уже составляет около 7 тыс. га, 1305 из них – на полях акционерного общества "Успенское". Выполнен план посева гороха, он взойдет на площади почти 400 га. На площади втрое больше – почти 1300 гектаров – посеяна пшеница, всего ею планируется занять более 5 тыс. га земли. На площади более 1,4 тыс. га засеян ячмень, это 34% от плана. 125 га уже занято овсом.

Хозяйства Тюменского района к началу посевной кампании закупили необходимые материально-технические ресурсы. С начала текущего года предприятия и фермеры приобрели в общей сложности 21 единицу техники, среди которых трактора, сеялки, культиватор и фронтальный погрузчик, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.

По словам заместителя начальника управления агропромышленного комплекса района Валерия Герасимова, посевные работы в этом году стартовали на неделю раньше обычного. Погодные условия способствуют тому, чтобы провести посевную кампанию в оптимальные агротехнические сроки.