В Тюменской области продлена арендная амнистия

Амнистия за уплату пеней по договорам аренды земельных участков, которые находятся в госсобственности региона, продлена до 1 июля 2021 года.

Участники амнистии платят только основной долг и существенно экономят на оплате пеней. Планировалось, что арендная амнистия как мера поддержки бизнеса и населения будет действовать только до июля 2019 года, но программа продлевается уже второй раз. Так арендаторы смогут погасить накопившиеся долги и не допустить их появления в будущем.

Для того, чтобы воспользоваться такой амнистией, арендатору необходимо оплатить сумму основного долга и сообщить об этом в департамент имущественных отношений Тюменской области.

Воспользоваться арендной амнистией можно только один раз. Амнистия не распространяется на договоры, которые заключались по результатам аукциона. Также нельзя будет списать задолженность, которую взыскали в судебном порядке.