В Тюменской области подано 18 тысяч заявлений на реструктуризацию кредитов

С 20 марта по 6 мая жители Тюменской области направили в банки свыше 18 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов, почти 16 тысяч уже рассмотрены.

Из них в рамках вступившего в силу в апреле этого года Федерального закона №106-ФЗ о кредитных каникулах поступило почти 3,3 тысяч обращений, по каждому второму принято положительное решение. По ипотечным кредитам одобрено 53% обращений, по кредитным картам и потребительским кредитам – 71% и 36% соответственно, по автокредитам – 25%. Отказ в предоставлении кредитных каникул в основном происходил из-за превышения максимального размера кредита, установленного Правительством РФ.

Жители Югры и Ямала реже обращались в банки по поводу изменения условий погашения кредита: они направили свыше 5 тысяч и 1,5 тысяч заявлений соответственно.

По закону каникулы можно получить по потребительским, ипотечным кредитам, автокредитам, кредитным картам, если их выдали до 3 апреля 2020 года. Кроме банков, кредиторами могут быть и микрофинансовые организации (МФО), и кредитные потребительские кооперативы (КПК). Если доход заемщика за месяц снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным значением 2019 года, то он имеет право подать кредитору заявление-требование о предоставлении кредитных каникул. Заявление рассматривается в течение 5 дней. Подтверждающие документы (справка 2-НДФЛ, больничный лист, справка о регистрации на бирже труда и др.) можно предоставить в течение 90 дней после подачи заявления.

Если заемщик не соответствует требованиям закона №106-ФЗ, то он тоже может обратиться к кредитору с заявлением на реструктуризацию кредита. Банки сейчас разрабатывают собственные программы и достаточно активно идут навстречу клиентам, изменяя условия договора – перенося сроки платежа, снижая его размер, используя другие возможные меры для обеспечения посильности долга. В рамках собственных программ доля одобренных заявок составляет 63%.