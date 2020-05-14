Президентские выплаты семьям с детьми своевременны, считает тюменский депутат

Денежные выплаты, которые по решению президента России Владимира Путина получат семьи с детьми, очень своевременны, считает депутат Тюменской городской думы, руководитель многопрофильного Центра дополнительного образования детей и молодежи Надежда Ачкасова.

"Как руководитель детского центра, я постоянно общаюсь с родителями наших воспитанников. У меня самой семь внуков. Поэтому об очень позитивной реакции людей на обращение главы государства я знаю не понаслышке. Это очень востребованная мера поддержки", - рассказала депутат журналисту ИА "Тюменская линия".

Согласно указу президента от 11 мая, семьи, имеющие детей в возрасте от 3 до 16 лет, получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка, семьи с детьми до 3 лет - по 5 тыс. рублей с апреля по июнь включительно.

Эта помощь очень востребована, поскольку в условиях самоизоляции расходы семейного бюджета увеличились, отметила Надежда Ачкасова. Хорошим подспорьем для семей с детьми стали и выдаваемые в школах продуктовые наборы.

"Конечно, каждый надеется, в первую очередь, на себя. Но очень важно, что наше государство не забывает о людях, оказавшихся в сложном положении из-за ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавируса", - подчеркнула Надежда Ачкасова.