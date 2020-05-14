Развивай свой бизнес - вместе с "Русской Компанией"

Карантин – не повод отказываться от развития бизнеса, скорее, наоборот: отличное время, чтобы еще серьезнее заняться улучшением многих аспектов и облегчением работы предприятия. "Русская Компания" с готовностью предоставит предпринимателям полный спектр услуг по оптимизации бизнес-процессов.

Наладить электронный документооборот – задача первостепенная для экономии ресурсов компании. До принятия федерального закона о проведении эксперимента по введению на ряде предприятий электронного кадрового документооборота некоторые документы было обязательно предоставлять в бумажном виде. Сейчас же предприятия могут полностью перейти на электронные документы и перестать закупать бумагу в промышленных масштабах. "Русская Компания" предоставляет услугу по переходу на ЭДО, включая необходимое программное обеспечение и оформление КЭП для руководителя и сотрудников.

Также специалисты "Русской Компании" смогут систематизировать сдачу отчетности через Интернет, в налоговые и другие госорганы. Система СБИС Электронная отчетность позволяет: формировать и отправлять отчетность, контролировать сроки, иметь полный набор актуальных отчетных форм, получить оперативную консультационную помощь, выполнить проверку документов на ошибки, производить сверку расчетов с бюджетом, осуществлять переписку с госорганами.

Сотрудники "Русской Компании" помогут не только внедрить ЭДО и настроить систему электронной отчетности. но и разобраться в юридических тонкостях, законодательных актах и нововведениях в сфере налогов, бухгалтерии, отчетности, торгов. Также специалисты готовы проконсультировать Вас по онлайн-кассам, помочь сделать правильный выбор и настроить для работы все необходимое.

Не забывайте, что в наше время вполне реально автоматизировать многие аспекты работы бизнеса. К примеру, учет складских запасов. Автоматизация поможет сократить количество ошибок и недочетов, Вы будете видеть только реальную картину остатков на складе. Ввести автоматизацию можно на многих предприятиях: аптеки, магазины, кафе и рестораны, салоны красоты.

Доверившись специалистам "Русской Компании" в сфере безопасности и защиты данных, Вы получите полный цикл работ по обеспечению информационной безопасности. Это поможет убедиться, что Ваши данные надежно защищены от любых проникновений и воздействий.(вот это считаю не к месту. Либо это надо подвести в конце статьи, что все выше перечисленные бизнес-процессы должны быть защищены и т.д.)

Сейчас особенно актуально ведение бизнеса по удаленке. Поэтому предпринимателям рекомендовано сделать электронную подпись. Это отличный вариант для экономии времени и ресурсов компании, Вы получите возможность открыть новые рынки сбыта, расширить географию бизнеса. Причем заказать ЭП возможно также удалённо, на сайте, и приехать в офис только для получения.

Если Вашей компании не хватает ресурсов для контроля и управления сотрудниками, то и здесь Вам готовы прийти на помощь. Вы можете выбрать оптимальный для себя тариф, а также дополнительные опции. Например, учет рабочего времени, мониторинг активности за ПК и другие.

Сейчас вариантов улучшения и развития бизнеса огромное множество. Не упустите возможность облегчить жизнь себе и многим сотрудникам, воспользовавшись услугами "Русской Компании". Подробности о каждой услуге Вы можете найти на сайте.