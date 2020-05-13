Зарплатные долги на тюменских предприятиях — 169 млн рублей

По сведениям прокуратуры Тюменской области, на 1 мая 2020 года в регионе 27 организаций имеют задолженность по заработной плате. Общая сумма долга составляет порядка 169 млн рублей.
Более половины от этой суммы приходится на 14 компаний, проходящих различные процедуры банкротства. В их числе ПАО "Ялуторовский автомобильный завод", АО "Завод "Сибнефтегазмаш", ЗАО "Тюменский строитель".
За четыре месяца 2020 года тюменские прокуроры выявили 1322 нарушения в сфере оплаты труда.
В результате совместной работы контролирующих органов за этот период были погашены долги по заработной плате в сумме более 75 млн. рублей.
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