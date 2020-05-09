Посевная кампания в Тюменской области стартовала на неделю раньше

20:00 08 мая 2020
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t-l.ru

В Тюменской области на неделю раньше обычного стартовала посевная кампания. Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Чейметов.

По данным на утро 8 мая, в регионе засеяно около 100 тыс. гектаров пашни - 12 процентов от плана, в прошлом году на эту дату было лишь 3 %.

В передовиках по посевам Абатский район, Заводоуковский городской округ, Упоровский район. Абсолютный лидер - Ишимский район, там засеяно 19 процентов пашни. Это залог большого урожая .

Товаропроизводители спешат максимально воспользоваться благоприятными погодными условиями для закладки будущего урожая, но нужно не забывать о профилактике распространения новой коронавиурсной инфекции. Чейметов призвал руководителей и работников сельхозпредприятий неукоснительно соблюдать санитарные нормы и правила.

Теги: АПК , Владимир Чейметов , посевная , сельхозпродукция
Татьяна Тихонова

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