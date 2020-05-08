На тюменском предприятии скопились миллионные долги

16:20 08 мая 2020
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Фото: pixabay.com

Нарушения трудового законодательства выявила прокуратура Тюменской области в ООО "ПК "Энергострой". Директор задолжал сотрудникам более 7 млн рублей.

"Прокурор области Владислав Московских официально объявил  генеральному директору предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Руководителю фирмы предложено в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность по оплате труда", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Погашение  долгов по зарплате  взято прокуратурой области на контроль.

Теги: долги по зарплате
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