На тюменском предприятии скопились миллионные долги

Нарушения трудового законодательства выявила прокуратура Тюменской области в ООО "ПК "Энергострой". Директор задолжал сотрудникам более 7 млн рублей.
"Прокурор области Владислав Московских официально объявил генеральному директору предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Руководителю фирмы предложено в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность по оплате труда", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Погашение долгов по зарплате взято прокуратурой области на контроль.
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