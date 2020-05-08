На тюменском предприятии скопились миллионные долги

"Прокурор области Владислав Московских официально объявил генеральному директору предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Руководителю фирмы предложено в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность по оплате труда", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

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