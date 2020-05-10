В Тюменской области идёт стройка на более 200 жилищных проектах

В Тюменской области ведется жилищное строительство на 201 проекте общей площадью более 2,8 млн. кв. м. В 2020 году в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" планируется ввести в эксплуатацию 1 млн. 756 тысяч кв. метров жилья, что даже больше, чем в 2019 году.

Как сообщили в главном управлении строительства Тюменской области, строительные компании возобновили работу с 6 апреля. Свыше 1500 организаций, осуществляющих строительную деятельность, включены в единый реестр работающих предприятий. Возможность выйти на работу получили более 50 тысяч человек. Возобновлены работы на всех объектах социальной инфраструктуры, строительство которых осуществляется за счет областного бюджета.

Ежедневно сотрудники ГУС Тюменской области совместно с представителями Роспотребнадзора и органов полиции осуществляют проверки строительных площадок региона на предмет соблюдения обязательных санитарных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.