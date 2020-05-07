О мерах поддержки тюменские предприниматели могут узнать на горячих линиях

Правительством РФ при участии "Корпорации МСП" и "МСП Банк" организован колл-центр по экономическим вопросам, где можно узнать в том числе о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых в Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

По номерам горячей линии пострадавшие из-за распространения коронавируса бизнесмены смогут получить консультации о мерах поддержки. Номер горячей линии — 8 (800) 200-01-12 и 8 (800) 100-70-10.

Колл-центр работает по трем направлениям: общее консультирование по инструментам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальный подбор конкретных мер поддержки, содействие в подаче заявки на специализированные кредитные продукты и реструктуризации имеющейся задолженности.

В Тюменской области для информирования граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" www.iato.ru создан раздел, в котором можно ознакомиться с информацией об антикризисных мерах государственной поддержки предпринимательства.

Для консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Тюменской области создана горячая линия по номеру (932) 479-34-33, e-mail: iato@iato.ru.