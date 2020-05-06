Квалифицированная электронная подпись – залог оптимизации расходов бизнеса

В условиях режима повышенной готовности всё больше предпринимателей делают выбор в пользу дистанционных методов ведения бизнеса. При этом неотъемлемым атрибутом работы, оптимизирующим временные затраты и гарантирующим безопасность документооборота, становится квалифицированная электронная подпись (КЭП).

КЭП – это возможность сэкономить время и ресурсы компании, открыть новые рынки сбыта, расширить географию бизнеса. Подписанный КЭП документ является полностью равнозначным бумажному документу с собственноручной подписью.

Такая подпись используется в Системе межведомственного электронного взаимодействия, при работе с Росреестром, Росакредитацией, Федеральной службой по тарифам, Государственной информационной системой государственных и муниципальных платежей, ФНС, ПФР, ФСС и во многих иных сферах. Использование КЭП особо актуально в связи с курсом данных структур на перевод всей отчетности в электронный вид. Также подобная подпись требуется при работе на электронных торговых площадках и для подписания контрактов.

Если бизнес развивается, становится больше заказов, клиентов, встреч и командировок, необходим переход на дистанционный формат, т.е. вести привычный документооборот в электронном виде. В реалиях пандемии компании, работающие именно в таком формате, будут чувствовать себя наиболее уверенно. С КЭП можно подписать любой документ, в том числе бухгалтерскую "первичку", кадровые документы и другие юридически значимые документы без очного присутствия, что значительно упрощает трудовой процесс.

Выдает КЭП только аккредитованный удостоверяющий центр. В Тюмени получить квалифицированную электронную подпись для юридического лица можно в ООО "Русская Компания". Сделать это можно дистанционно на сайте и приехать в офис лишь для получения. Справки и консультации по телефону: +7 (3452) 68 00 86.