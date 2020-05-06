В Викуловском районе расширяют количество сельхозтехники

Аграрии Викуловского района готовятся к посевной кампании 2020 года, закупая новую сельскохозяйственную технику. Специалисты считают, что это поможет увеличить севооборот и позволит получить хороший урожай.

Предприниматель Фёдор Парыгин смог приобрести посевной комплекс из пяти сеялок СКП-291 с помощью лизинга. Осенью 2019 года в его хозяйстве распахали 160 га залежных земель, а также увеличили посевные площади. С помощью новой техники можно будет освоить дополнительные земли.

Документы на покупку трактора К-525 через Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию оформляют в ООО "Елань". Прошлой осенью здесь приобрели посевной комплекс, который также планируют опробовать на новой посевной площади из 100 га залежных земель, пишет ИА "Тюменская линия".