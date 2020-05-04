Бизнесмены из Тюменского района встречаются с представителями власти онлайн

Встречу предпринимателей Тюменского района и представителей различных органов власти и местного самоуправления провели в формате видеоконференции. В мероприятии приняли участие более 100 человек из разных населенных пунктов.
Онлайн-конференция стала третьей по счету в Тюменской области. До этого подобные встречи между властью и бизнесом провели в Ялуторовске и Тобольске, следующей платформой станет Ишим.
Участники отметили, что в столь непростых условиях конструктивный диалог предпринимателей и чиновников необходим. Вице-президент ТРОО "Опора России", депутат Тюменской областной Думы Эдуард Омаров подчеркнул, что главное в нынешней ситуации - не впадать в панику, а изучать законы, которые принимают в целях поддержки бизнеса и на федеральном, и на региональном уровнях. Потому и было принято решение о проведении онлайн-конференций, где можно получить объективную и достоверную информацию, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.
По мнению Эдуарда Омарова, вектор развития бизнеса на селе остается неизменным. В нем можно найти потенциал экономического роста для всего региона.
Заместитель начальника отдела экспертизы проектов фонда "Инвестиционное агентство" Тюменской области Елена Аверина предложила всем участникам конференции вступать в чат "Бизнес и власть" в популярных мессенджерах, где в актуальном режиме можно получить ответы на вопросы.
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