Действующих субъектов туристской индустрии приглашают на бесплатные курсы повышения квалификации

ООО "Школа гостеприимства и сервиса" проводит прием слушателей на обучение по программе повышения квалификации экскурсоводов гидов.
Принять участие могут специалисты туристской индустрии, руководители и сотрудники туристско-экскурсионных организаций и организаций учреждений культуры и искусства, экскурсоводы (гиды), студенты, обучающиеся по гуманитарным специальностям и имеющие ходатайство от предприятия, осуществляющие туристскую и(или) экскурсионную деятельность Тюменской области.
Курс обеспечит получение новых знаний, повышение качества и эффективности работы, поддержку и общение в профессиональном сообществе. Курс включает онлайн-лекции (в формате вебинаров) с возможностью общения с преподавателем, практические и аттестационные задания.
Вы значительно экономите свое время. Вы получаете удостоверение о повышении квалификации по окончании курса. Участие бесплатное!
В программе:
* Брендовые региональные туристические маршруты
* Тренды экскурсионного дела 2020-2021 года (тренды туристического спроса)
* Психология общения в обслуживании туристов
* Наследие Тюменского края как культурного феномена
* Разработка и проведение кейсов экскурсии на потенциале Тюмени
* Моделирование образа пространства в экскурсионное практике
* И многое другое
Форма обучения - лекции в онлайн-формате с дистанционной поддержкой и практические занятия на базе туристского потенциала Тюмени. Курсы пройдут с 13 мая по 7 июля 2020 года, заявки принимаются вплоть до 10 мая. Электронная регистрация по ссылке.
Контактное лицо по проведению курсов – Литвиненко Дарья Борисовна, менеджер проекта, тел.: 8(919) 932-85-04, e-mail: info@service-school72.ru.
Обучающий проект организован по заказу Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.
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