Действующих субъектов туристской индустрии приглашают на бесплатные курсы повышения квалификации

ООО "Школа гостеприимства и сервиса​" проводит прием слушателей на обучение по программе повышения квалификации экскурсоводов гидов.

Принять участие могут специалисты туристской индустрии, руководители и сотрудники туристско-экскурсионных организаций и организаций учреждений культуры и искусства, экскурсоводы (гиды), студенты, обучающиеся по гуманитарным специальностям и имеющие ходатайство от предприятия, осуществляющие туристскую и(или) экскурсионную деятельность Тюменской области.

Курс обеспечит получение новых знаний, повышение качества и эффективности работы, поддержку и общение в профессиональном сообществе. Курс включает онлайн-лекции (в формате вебинаров) с возможностью общения с преподавателем, практические и аттестационные задания.

Вы значительно экономите свое время. Вы получаете удостоверение о повышении квалификации по окончании курса. Участие бесплатное!

В программе:

* Брендовые региональные туристические маршруты

* Тренды экскурсионного дела 2020-2021 года (тренды туристического спроса)

* Психология общения в обслуживании туристов

* Наследие Тюменского края как культурного феномена

* Разработка и проведение кейсов экскурсии на потенциале Тюмени

* Моделирование образа пространства в экскурсионное практике

* И многое другое

Форма обучения - лекции в онлайн-формате с дистанционной поддержкой и практические занятия на базе туристского потенциала Тюмени. Курсы пройдут с 13 мая по 7 июля 2020 года, заявки принимаются вплоть до 10 мая. Электронная регистрация по ссылке.

Контактное лицо по проведению курсов – Литвиненко Дарья Борисовна, менеджер проекта, тел.: 8(919) 932-85-04, e-mail: info@service-school72.ru.

Обучающий проект организован по заказу Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.