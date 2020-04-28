Предприниматели Тюмени, Югры и Ямала направили в банки более 2,4 тыс заявок на реструктуризацию долгов

С 20 марта по 22 апреля в банки, работающие на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, поступило более 2,4 тыс. обращений от субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей о реструктуризации кредитов, в том числе о предоставлении кредитных каникул по Федеральному закону №106-ФЗ.

Более 700 обращений или 30% от поступивших находятся на рассмотрении. Доля одобренных заявок от общего числа рассмотренных составила 72%.

В рамках закона о кредитных каникулах поступило 1,2 тыс. обращений представителей бизнеса, по всем принято положительное решение.

По обращениям об изменении условий кредитного договора в рамках собственных программ банков доля одобренных заявок составила 54%. Среди причин отказов кредитные организации отмечают, что клиент не относится к перечню пострадавших отраслей или не выявлено ухудшение финансового состояния.

Напомним, что по закону льготный период или кредитные каникулы предоставляется индивидуальным предпринимателям и субъектам МСП, если они оказались в сложной ситуации и пострадали от снижения доходов, а их ОКВЭД включен в перечень пострадавших отраслей. Банк не вправе отказать заемщику в предоставлении отсрочки, заявление рассматривается в течение 5 дней.

Банк России внимательно анализирует не только абсолютные цифры по реструктурированным кредитам, но и соотношение между поступившими и удовлетворенными заявками.

"До 30 сентября текущего года Банком России введены регуляторные послабления для банков, МФО и КПК. В частности, указано не создавать под такие реструктурированные кредиты и займы повышенные резервы. Эти меры направлены на поддержку кредитования. Если в организации высока доля отказов клиентам, то нашими специалистами изучаются причины отказов и проводится работа по каждому банку", – сообщил заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Четверухин.