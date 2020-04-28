Тюменская фирма выплатили долги по зарплате в 16 млн рублей

Прокуратура Ленинского округа Тюмени проверила соблюдение трудового законодательства в ООО "Тюменьнефтегаз-Сервис". За январь–март 2020 года в организации образовалась задолженность по зарплате перед коллективом в размере 16 млн рублей.

В отношении организации было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы), также прокуратура внесла руководителю представление.

"Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате погашена в полном объеме", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.