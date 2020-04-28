В Тюменской области пройдет онлайн-конференция по мерам поддержки бизнеса

Онлайн-конференция "Второй пакет мер поддержки бизнеса в Тюменской области" пройдет завтра, 29 апреля. Начало конференции в 11.00.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев расскажет о текущей ситуации и мерах поддержки предпринимательства в условиях пандемии, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло расскажет о взаимодействии представителей бизнес-сообщества с банковским сектором, Эдуард Омаров, вице-президент общественной

организации "Опора России" выступит с темой "Жизнь после коронавируса", Эдуард Абдуллин, президент Тюменского регионального отделения Торгово-промышленной палаты, осветит тему "Бизнес-барометр страны".

Спикеры ответят на интересующие вопросы, регистрация по ссылке.