В Тюменской области обновят 700 км дорог

О планах по дорожному ремонту и строительству в своих аккаунтах в соцсетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Чтобы жители Тюменской области и дальше ездили по лучшим в стране дорогам, за этот сезон нам нужно обновить более 700 км по всему региону. В их число входят и 170 км, которые мы приведем в порядок в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - отметил глава региона.

Ранняя весна позволила начать дорожные работы с середины апреля. В Тюменском районе на подъезде к селу Ембаево дорожники укладывают выравнивающий слой покрытия. К концу мая работа на этом участке будет завершена.