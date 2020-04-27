Инфляция в УрФО сравнялась с общероссийской

Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в марте 2020 года выросла до 2,5% (в феврале – 2,2%), сравнявшись с показателем в целом по России. Повышение темпов прироста цен в округе было вызвано временным увеличением спроса, преимущественно на продукты длительного хранения и товары первой необходимости в связи с подготовкой к режиму самоизоляции. Ускорение роста цен по отдельным категориям импортируемых товаров явилось следствием ослабления рубля, а также нарушений в устоявшихся цепочках поставок на фоне вводимых карантинных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Прирост годовой продовольственной инфляции в УрФО в марте по сравнению с февралем (на 0,8 п.п., до 2,5%), был более интенсивным, чем в целом по РФ (0,4 п.п.). Нарушение устоявшихся цепочек поставок вследствие введения ограничений в отдельных странах из-за распространения пандемии коронавируса и ослабление рубля привели к ускорению роста цен на некоторые импортируемые фрукты, цитрусовые и ягоды (яблоки, апельсины, лимоны, виноград). Повышение спроса в ожидании режима самоизоляции обусловило приостановление снижения цен на мясо, яйца, картофель. Этот же фактор привел к росту цен на сахар, макароны и некоторые крупы, как пищевые продукты длительного хранения, однако локальные дефициты были достаточно быстро ликвидированы. Данная продукция производится в большинстве регионов округа, и на складах имелось достаточное количество запасов.

В марте также были отмечены случаи существенного роста цен на товары, которые связываются населением с повышением иммунитета. Например, из-за резкого увеличения спроса продолжили дорожать лимоны и чеснок, резко вырос в цене имбирь.

Несмотря на временное ускорение продовольственной инфляции, общеинфляционный фон в марте по-прежнему оставался низким за счет предыдущего длительного снижения цен на большинство продуктов. Например, по расчетам Уральского ГУ Банка России, приготовление пасхального кулича по стандартному рецепту в регионах УрФО обошлось бы в марте лишь на 2% дороже, чем год назад. Причем наиболее дорогой ингредиент – это сливочное масло, которое дорожало, в том числе за счет перехода к использованию более качественного сырья (снижения практики использования заменителей молочных жиров при производстве) и ожидания введения обязательной маркировки молочной продукции.

Годовая инфляция непродовольственных товаров в УрФО в марте выросла по сравнению с февралем на 0,2 п.п., до 1,9%. Ускорение роста цен произошло в основном под влиянием ослабления рубля и ожиданий повышенного спроса, а также перебоев с поставками китайских товаров и комплектующих. При этом оно было незначительным из-за сохраняющихся спросовых ограничений. В частности, немного выросли годовые темпы прироста цен на автомобили, преимущественно иностранных марок, на электротовары и бытовые приборы (холодильники, стиральные машины, пылесосы), которые дешевели на протяжении большей части предыдущего года. Немного увеличились темпы прироста цен на медикаменты, бытовую химию и товары первой необходимости, которые население закупало впрок на период самоизоляции.

Годовая инфляция в сфере услуг в УрФО в марте по сравнению с февралем замедлилась на 0,3 п.п., до 3,0%. Это было обусловлено в основном снижением пассажиропотока в авиаперевозках и падением спроса на услуги зарубежного туризма в условиях ограничений, вводимых странами в связи с пандемией коронавируса.

В марте продолжилось повышение стоимости пакета услуг операторов сотовой связи, связанное с увеличением объема услуг, предоставляемых в составе новых тарифных планов, а также с ростом издержек на обеспечение требований законодательства по соблюдению информационной безопасности. В марте эти изменения затронули абонентов Тюменской, Курганской и Челябинской областей (годовые темпы прироста цен на беспроводную радиосвязь составили 9,6%, 9,3% и 5,7% соответственно).

Наиболее высокая годовая инфляция среди регионов УрФО в феврале сложилась в Курганской области – 2,8%, что в основном определяется меньшей емкостью рынка и более высокими, чем в соседних регионах (в том числе в связи с высокими тарифами на электроэнергию), удельными издержками торговой сети на хранение и реализацию некоторых продуктов питания. В Тюменской области инфляция по-прежнему остается самой низкой – 2,2% за счет присутствия в ее составе двух автономных округов. Уровень цен в этих северных регионах значительно выше, чем на остальном Урале, а темпы их прироста, напротив, – более низкие (в ХМАО – 2,1%, в ЯНАО – 1,3%), что связано с развитием транспортной логистики и увеличением количества торговых точек крупнейших сетевых ритейлеров. В Челябинской области инфляция в марте составила – 2,6%, в Свердловской – 2,5%.