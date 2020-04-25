Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5 % годовых

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24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 5,5 % годовых. Ситуация кардинально изменилась с момента заседания Совета директоров в марте.

Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности. Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть.

Решение Цетробанка прокомментировал начальник Уральского главного управления Рустэм Марданов:

- В своем заявлении председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что принятое 24 апреля решение о снижении ключевой ставки и переход к мягкой денежно-кредитной политике необходимы для стабилизации инфляции вблизи 4%. Это также поможет поддержать экономику в непростое время. Позволит смягчить негативные эффекты от сжатия внешнего и внутреннего спроса в условиях распространения коронавирусной инфекции и введения ограничительных мер.

Мы еженедельно мониторим ситуацию в экономике регионов Урала и поддерживаем связь с бизнесом (как с крупнейшими предприятиями нашего макрорегиона, так и с МСП). По данным наших оперативных опросов, 48% предприятий Урала пока не обращались в банки за новыми кредитами или изменением условий уже действующих. Снижение ключевой ставки расширяет возможности для тех предприятий, которые не попали под специальные программы финансирования. Благодаря снижению ключевой ставки до 5,5% они смогут обратиться в банки для получения кредитов или их рефинансирования на более выгодных условиях. Мы надеемся, что комплекс всех принимаемых мер позволит стабилизировать экономическую ситуацию.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

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