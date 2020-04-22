В Тюмени пройдет онлайн-совещание с предпринимательским сообществом

Онлайн-конференция с представителями предпринимательского сообщества и банковского сектора, посвященная мерам поддержания экономики в Тюменской области, состоится завтра, 23 апреля. На совещании будут обсуждаться вопросы функционирования бизнеса в условиях действия ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Присоединиться к встрече приглашают предпринимателей и физических лиц Тюменской области. Прислать свои вопросы нужно заранее на электронную почту: ombudsmanbiz72@mail.ru.

Во встрече примут участие представители органов власти Тюменской области и банков. Среди спикеров: заместители губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и Владимир Сысоев, представители региональных отделений "Запсибкомбанк", "Сбербанк", ВТБ, "МСП Банк", "ФК Открытие", "Промсвязьбанк", ЦБ РФ, "Стройлесбанк", "Альфа-Банк", "Газпромбанк", "Абсолют Банк", "Россельхозбанк" и "Почта Банк".

По итогам встречи планируется дополнить и уточнить положения, записанные в памятке для предпринимателей и физических лиц о мерах поддержки и предлагаемых банками продуктах, созданной уполномоченным по защите прав предпринимателей в ТО.

Начало онлайн-конференции в 10.00. Ссылка на подключение, пароль: 2020. По вопросам обращаться по телефону: +7 (922) 0452653.