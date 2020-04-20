О нарушениях оплаты труда тюменцы могут сообщить в прокуратуру

В прокуратуре Тюменской области работает горячая линия для приема сообщений о нарушениях в сфере оплаты труда. В условиях складывающейся экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса, организован мониторинг сообщений о задержке выдачи заработной платы.

О нарушениях тюменцы могут сообщить ежедневно с понедельника по четверг по телефонам:

понедельник — 8(3452) 27-04-53;

вторник — 8(3452) 27-04-51;

среда — 8(3452) 27-04-53;

четверг — 8(3452) 27-04-60.

Вся поступившая информация будет проверена, в случае необходимости — приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.