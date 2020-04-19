Тюменские строительные организации возобновили работу

Строительные организации Тюменской области, занятые возведением социальных объектов на территории региона, возобновили свою работу.

Как сообщили в главном управлении строительства Тюменской области, в рамках реализации национального проекта "Демография" в регионе строят четыре детских сада. Они расположены в мкр Ямальский-1, мкр Войновка, мкр Суходолье, мкр Плеханово. Кроме того, строится 10 школ, из которых четыре в Тюмени: в мкр Европейский (4-й Заречный), в Казарово, в районе улиц Зеленского-Менделеева и в районе ЖК Звездный городок. В Уватском и Тобольском районе строится по две школы, по одной в Тюменском и Вагайском районах. При этом семь из десяти школ строится по программе замены деревянных школ.

Для продолжения строительства в установленном порядке все строительные организации направили уведомление о начале работ. Они были включены в единый реестр работающих предприятий.

Работа по заключению новых контрактов на строительство социальных объектов также будет продолжена. Планируется заключение контракта на строительство детского сада в мкр. Плеханово в районе улицы Кремлёвской. Планируется начать строительство ещё 16 детских садов до конца 2020 года в Тюмени. Этот показатель в три раза больше, чем прошлогодний – тогда в Тюменской области ввели шесть детских садов.