Работающим тюменцам 65+ на самоизоляции оформят еще один больничный

Временный порядок дистанционного оформления больничных для работающих граждан 65 лет и старше в период с 20 по 30 апреля будет аналогичен тому, что действует в период с 6 по 19 апреля. об этом сообщает Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

Работнику следует сообщить работодателю способом, исключающим личное присутствие (по телефону, СМС, электронной почте и т.д.), о своем намерении получить электронный больничный лист на период нахождения на карантине с 20 апреля по 30 апреля 2020 года.

Электронный листок нетрудоспособности будет оформлен на основании сведений, переданных работодателем в Фонд социального страхования Российской Федерации без посещения медицинской организации. На основании этих же сведений Фонд назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине.

В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и недопущения распространения указанного вируса на территории Российской Федерации, работнику необходимо на период действия электронного листка нетрудоспособности соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания (дом, квартира), соблюдать режим изоляции

Справки можно получить по телефонам: 8-800-302-7549 (федеральный), 8(3452) 799-747 (региональный).