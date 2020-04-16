Тюменский бизнес может воспользоваться отсрочкой платежей за аренду муниципального имущества

Тюменские предприниматели получили право на отсрочку или рассрочку платежей за аренду муниципального имущества за 2020 год. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель городской думы Евгений Заболотный.

"Такое решение депутаты приняли на мартовском заседании, чтобы поддержать малый и средний бизнес в период ограничительных мер, введенных в регионе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", — отметил он.

Депутаты приняли еще одно очень нужное и важное для малого и среднего бизнеса решение — утвердили льготную ставку арендной платы за имущество, передаваемое гражданам, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства. Теперь коэффициент, корректирующий рыночную величину месячной арендной платы, равен 0,2.

На заседании 16 апреля дума рассмотрит вопрос о снижении налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, сообщил Евгений Заболотный. Этот вопрос был внесен на рассмотрение депутатов после встречи губернатора Тюменской области Александра Моора с предпринимателями.

"Подобные меры необходимы для поддержки бизнеса, сохранения предприятий и рабочих мест для тюменцев. Этого требует жизнь", — подчеркнул председатель Тюменской городской думы.