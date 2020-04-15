Тюменским предпринимателям предоставят микрозаймы под 6%

Две новые программы предоставления микрозаймов для малого и среднего бизнеса вводит микрокредитная компания "Фонд микрофинансирования Тюменской области". Программы разработаны, чтобы поддержать предпринимательство на фоне ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавируса.

Первый вариант микрозайма — "Сохрани бизнес" (залоговый) в размере до 2 млн рублей, второй вариант — "Сохрани бизнес" (беззалоговый) в размере до 1 млн рублей.

Микрозаймы предоставляются на пополнение оборотных средств, в том числе на приобретение сырья, материалов, оплату услуг и т.д., оплату арендных платежей, выплату заработной платы, уплату налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды, оплату коммунальных услуг.

Займы выдаются на срок не более 36 месяцев под 6% годовых. Предусмотрена отсрочка платежа по сумме основного долга до 6 месяцев. Более подробная информация здесь.