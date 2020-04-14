Тюменская таможня изъяла партию медицинских средств защиты, отправленных в Казахстан

16:35 14 апреля 2020
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Фото предоставлено пресс-группой Тюменской таможни

Пограничная служба задержала транспорт, следовавший из Санкт-Петербурга в Казахстан, в котором среди прочего перевозились медицинские бахилы в количестве 745 тысяч единиц. Груз был изъят Тюменской таможней.

По решению суда медицинские бахилы, попадающие под действие постановления правительства РФ №223 о запрете вывоза из Российской Федерации отдельной категории товаров, будут переданы в оперативный штаб по профилактике новой коронавирусной инфекции на территории Курганской области.

Как сообщили в пресс-службе Тюменской таможни, на 13 апреля в оперативный штаб уже передана изъятая партия медицинских товаров: перчатки в количестве более 46 тысяч единиц, а также, антисептические дезинфицирующие средства общим весом около полутора тонн.

Теги: таможня , товары
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