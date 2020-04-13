О задержках зарплаты тюменцы могут сообщить на горячую линию прокуратуры

В прокуратуре Тюменской области работает горячая линия для приема сообщений о нарушениях в сфере оплаты труда. В условиях складывающейся экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса, организован мониторинг сообщений о задержке выдачи заработной платы.
О нарушениях в сфере оплаты труда тюменцы могут сообщить ежедневно с понедельника по четверг по телефонам:
понедельник — 8(3452) 27-04-53;
вторник — 8(3452) 27-04-51;
среда — 8(3452) 27-04-53;
четверг — 8(3452) 27-04-60.
Вся поступившая информация будет проверена, в случае необходимости — приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
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