Тюменцы активно перебираются за город

Самоизоляция и карантин стали причиной смены приоритетов жителей Тюмени – риелторы отмечают повышенный спрос на приобретение и аренду загородной недвижимости.

По словам руководителя пресс-службы одного из агентств недвижимости Тюмени Ивана Камельских, рост спроса на загородную недвижимость составил 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Мало того – люди интересуются любым жильём: участками с маленькими домами за 5-7 тысяч рублей в месяц и благоустроенными домами за 30 тысяч в месяц.

Ранее такого тренда не наблюдалось ни в Тюмени, ни в целом в регионах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас тюменцы хотят снимать загородную недвижимость, однако предложений по аренде довольно мало: владельцы дач предпочитают оставлять их пустующими.

Иван Камельских утверждает, что хозяину дачи не стоит беспокоиться за её сохранность. При аренде заключается договор, в который можно включить помимо стоимости аренды и страховку. Получается, что дача находится под охраной и в заботливых руках, а участок не зарастёт бурьяном. При продаже участка в дальнейшем это только повысит его стоимость.

В данный момент на рынке тюменской загородной недвижимости образовался дефицит: объём спроса превысил число предложений. Тюменцы хотят вырваться за город, где проще соблюдать режим самоизоляции и можно вырастить экологически чистые продукты питания, пишет "Тюменская область сегодня".