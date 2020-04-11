Аграрии Тюменского района подготовились к посевной

Предприятия и фермеры Тюменского района планируют засеять более 43 тысяч гектаров в 2020 году. Самая большая площадь будет занята кормовыми культурами, зерновыми и зернобобовыми, картофелем.

По словам заместителя начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерия Герасимова, сельскохозяйственная техника готова к посевной, а большинство хозяйств сделало запасы удобрений и топлива. Планируется, что аграрии выйдут в поля не позже 20-х чисел апреля, но погода может внести свои коррективы. В настоящее время почва переувлажнена и до конца не оттаяла.

Сельскохозяйственные предприятия Тюменского района также подтверждают готовность к посевной. По словам генерального директора АПКК "Рощинский" Николая Степанова, сельские угодья не очень большие, девятьсот гектаров, и можно сказать, что к посевной они полностью готовы. Необходимая техника частично закуплена, частично капитально отремонтирована, приобретено 110 тонн удобрений, а для кроликов заранее закупили корм. С продажами возникли трудности из-за коронавируса, хотя первый квартал можно признать успешным: продажи увеличились с двух до трёх с половиной тонн в месяц. Но дальнейшие планы пришлось корректировать, сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области.