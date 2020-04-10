Банки выдают кредиты на выплату зарплаты под 0%

Кредитные организации, работающие на территории Тюменской области, приступили к реализации антикризисных мер поддержки граждан и бизнеса, отметил управляющий отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов во время совещания, которое прошло 9 апреля в Правительстве Тюменской области в режиме ВКС под председательством Губернатора Александра Моора.

Для ограничения негативных эффектов пандемии коронавируса Правительство РФ и Банк России приняли целый ряд таких мер. В частности, Банк России ослабил регуляторные требования к банкам и небанковским финансовым институтам. Например, им разрешено реструктурировать кредиты гражданам, у которых снизились доходы, а также заемщикам-предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей без необходимости создавать дополнительные резервы. В перечень таких отраслей, включены, например, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, гостиничный бизнес и общественное питание.

Руководители банков, действующих в Тюменской области, отмечают значительное увеличение числа заявок на реструктуризацию кредитов, причем, многие из них поступают через личные кабинеты заемщиков. Банки разрабатывают и дополнительные меры поддержки. В частности, предприятия, не вошедшие в список пострадавших отраслей, также получили право обратиться за изменением условий кредита, в отдельных банках перенесены сроки платежей по кредитам до 6 мая, пролонгированы депозитные договоры, отменены комиссии за расчетно-кассовое обслуживание, снижены комиссии по эквайрингу.

По данным Отделения Банка России по Тюменской области, две кредитные организации, действующие в регионе, уже начали выдавать целевые кредиты предприятиям на выплаты зарплаты сотрудникам под 0% годовых сроком на 6 месяцев. За получением ссуды по этой программе могут обратиться субъекты МСП, отнесенные к перечню наиболее пострадавших отраслей.

Предприниматели из других отраслей могут получить кредиты по ставке 8,5% годовых на срок до 3 лет на любые цели в рамках программы Банка России по стимулированию кредитования малого и среднего бизнеса. Для получения такого кредита необходимо обратиться в один из уполномоченных банков программы, перечень которых можно найти на сайте АО "Корпорация "МСП".

“Кредитные организации уже приступили к реализации мер, направленных на поддержку заемщиков, попавших в трудную ситуацию из-за пандемии коронавируса, но пока это не носит массовый характер. Вместе с Правительством региона мы будем следить за ситуацией, чтобы в случае необходимости выработать предложения для корректировки антикризисных мер поддержки”, - подчеркнул Сергей Попов.