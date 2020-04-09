В регионе погашены долги по зарплате на 56 млн рублей

За первый квартал 2020 года в Тюменской области прокуроры выявили более 1000 нарушений в сфере оплаты труда.

В суды было направлено более 900 исков и заявлений, также по требованию прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 30 лиц, к административной — 59. В отношении недобросовестных работодателей возбуждено 10 уголовных дел

В результате работы контролирующих органов в регионе в первом квартале 2020 года были погашены долги по зарплате в общей сумме более 56 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.