Для тюменского малого бизнеса пройдет онлайн-конференция

В Тюмени представители малого бизнеса смогут получить ответы на вопросы, касающиеся специфики работы во время ограничительных мер, вызванных коронавирусом. Трансляция пройдет сегодня, 8 апреля, начало в 12 часов.

Онлайн-конференцию "Малый бизнес. Положение дел в Тюменской области" организует тюменское отделение общественной организации "Опора России". Спикеры расскажут о мерах государственной поддержки и банковских инструментах, позволяющих нивелировать последствия вынужденных каникул.

В конференции примут участие вице-президент ТРО "Опора России", депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров, советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева, представители Федеральной налоговой службы, представители департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Участие в онлайн-конференции бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.