Юридическую поддержку тюменским предпринимателям окажет Агентство стратегических инициатив

На базе Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив начал работу экспертно-правовой штаб по выработке оптимальных мер поддержки деловой активности в регионах на период нерабочих недель.

Предпринимателей Тюмени, которые столкнулись с проблемами или предвидят срыв обязательств по выплате налогов в бюджет, просят рассказать об этом на платформе 100gorodov.ru, сообщения принимаются по ссылке. Все присланные заявки будут проанализированы юристами и экспертами Центра городских компетенций.

"Мы обязательно найдем решение проблемы. Если, в свою очередь, у предпринимателя есть план действий, или он знает, какие меры защиты от экономических последствий пандемии стоит предпринять прямо сейчас, ждем предложений. В настоящее время очень важно действовать оперативно и сообща, только таким образом можно подготовится к грядущей волне кризиса", — считает руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

6 апреля правительство РФ утвердило список отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавируса. К ним относятся: автомобильные и авиаперевозки; культура, досуг и развлечения; организация выставок; фитнес и спорт; турбизнес и гостиницы; общепит; салоны красоты, ремонт и другие бытовые услуги.